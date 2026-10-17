Cipriano: "Sorrido alle dimissioni, Teatro Gesualdo da ricostruire" "Abbiamo ereditato un teatro in una situazione molto complessa"

Nelle scorse ore l'opposizione ha chiesto le dimissioni dell'assessore alla Cultura del Comune di Avellino, Luca Cipriano, nella vicenda Teatro Carlo Gesualdo con il botta e risposta nato dopo il sopralluogo della maggioranza nel massimo cittadino. L'opposizione ha parlato anche di autogol, Cipriano ha risposto con un post social: "Lo dico con un sorriso, fanno tenerezza. Mi tirano in ballo. Passare da 2800 abbonati di quando gestivo il Teatro Gesualdo dieci anni ai 62 che hanno fatto le amministrazioni Festa e Nargi e poi sentire da loro una richiesta di dimissioni fa dispiacere e fa anche sorridere. - ha affermato - Come abbiamo sempre detto, abbiamo ereditato un teatro in una situazione molto complessa nella manutenzione dell'edificio. Le immagini del sopralluogo sono servite a rendere note alla città quello che è il Teatro Gesualdo, frutto dell'abbandono degli ultimi dieci anni e non certo per qualche bottiglia lasciata da uno spettacolo del mese di giugno o di luglio".

"La giunta adotterà una serie di atti"

"C'è un teatro senza idee, il Gesualdo non ha più avuto una vera e propria stagione, una campagna abbonamenti, i tanti laboratori che facevamo in passato, la rassegna per le scuole. È tutto da ricostruire, abbiamo voluto dire alla città con chiarezza quello che abbiamo trovato e la prossima settimana, come annunciato, la giunta adotterà una serie di atti che servono a far ripartire il Gesualdo": ha aggiunto.