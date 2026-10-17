Cesena-Avellino, Nesta: "Chiamati allo step in trasferta" "L'atteggiamento deve essere sempre lo stesso, anche dopo i gol realizzati"

"C'è l'entusiasmo per quanto fatto con la Sampdoria, ma va smorzato perché domani sarà una gara difficile e per noi è uno step importante. Dovremo dimostrare anche fuori casa le cose buone fatte al Partenio-Lombardi. Di Maggio è in gruppo, Cancellotti è ancora out": così Alessandro Nesta si è espresso alla vigilia di Cesena-Avellino, in programma domani (ore 17.15) all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi.

"Duemila tifosi in trasferta? Un orgoglio"

"Partono forte nella prima frazione, giocano in casa e servirà qualità da parte nostra nell'uscire dalla pressione. L'impatto alla gara sarà fondamentale. L'atteggiamento deve essere sempre lo stesso, anche dopo i gol realizzati. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Non dobbiamo avere paura nel proporre, occorre determinazione. Conosco bene Diamanti, lo definisco un Peter Pan. L'ho allenato, è un amico. Il Cesena è organizzato, gioca bene, è ordinato con ottime idee. Come tutte le squadre ha dei difetti e dovremo farli emergere. I tifosi? Sin dalla prima giornata è un fattore e averne altri duemila in trasferta è bellissimo. Non è da tutti. Siamo contenti perché la gente è con noi".