"Chi piange per il lavoro chiede risposta il Sud non può essere sempre ignorato" BigMama sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma solidale agli autotrasportatori

"Quando qualcuno si sente completamente in gabbia c'è bisogno che faccia qualcosa per uscirne. Per me è assurda anche l'idea di un padre di famiglia, di un fratello, di una mamma, ma anche di una persona della mia età che ha problemi sul lavoro e si ritrova a piangere, a chiedere aiuto e supporto, mi sta davvero spezzando il cuore in mille pezzi". Così la cantante BigMama all'Adnkronos sul tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma ha espresso solidarietà agli autotrasportatori in sciopero nel Sud Italia per il caro carburanti. L'artista - nata ad Avellino - racconta di seguire con attenzione l'attualità e auspica un intervento concreto da parte di chi ha responsabilità politiche e istituzionali.

La rapper avellinese: serve dovere morale

"Non vedo l'ora che succeda qualcosa. C'è un dovere non solo morale, ma anche civile, di rispondere e di fare qualcosa". Nelle sue parole emerge anche una denuncia legata al Mezzogiorno, un tema che le sta particolarmente a cuore. Secondo BigMama, il Sud continua troppo spesso a essere relegato ai margini del dibattito pubblico: "Non bisogna trascurare il Sud, come si fa sempre. Le notizie del Sud sono sempre in secondo piano, anche quando si parla della morte e della vita di chi vive il Sud. Siamo molto stanchi di questa cosa".

"Bisogna lottare"

Infine, la cantante rivendica il diritto di poter costruire il proprio futuro senza essere costretti a lasciare la propria terra. "Dover abbandonare casa nostra per poter lavorare è qualcosa che non vogliamo più fare. Io sono la prima a dirlo: tornerei ad Avellino domani". Un desiderio che si accompagna alla speranza che la situazione possa presto trovare una svolta concreta. "Mi auguro davvero che questa situazione possa avere un punto di svolta e, nel frattempo, bisogna lottare", conclude.