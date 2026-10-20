Caro carburanti, blocchi al casello Avellino Est: avanti ad oltranza Trattori e tir bloccano il traffico: andremo avanti ad oltranza

Caro carburanti, continua la protesta degli autotrasportatori e agricoltori anche in Irpinia. Questa mattina nuovi blocchi al casello Avellino Est.

Il tavolo al ministero

Si attende il tavolo ministeriale in programma per questa settimana. I referenti di categoria attendono risposte dal confronto governativo coordinato dal ministro Matteo Salvini.

Lauro chiama la categoria: agricoltori scendete in piazza

In strada questa mattina è tornata la protesta. "Andremo avanti ad oltranza- spiega Roberto Lauro referente degli agricoltori-. È impossibile andare avanti così. Le nostre assegne sono destinate a chiudere e i nostri figli sono senza un futuro". Lauro chiama all'adunata gli agricoltori.

La chiamata all'adunata

"È il momento di scendere in strada, di lottare - spiega Lauro -. Dobbiamo fare sentire la nostra voce. Non c'è altra alternativa".