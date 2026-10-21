Forestazione: dopo le stabilizzazioni 2025 si continua con gli interinali Antonio De Lillo, segretario responsabile Uila: "Servono chiarimenti"

Nel 2025 la Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro ha stabilizzato gli operai storici dell’ente, un risultato importante per il superamento della precarietà.

Successivamente, però, è iniziato il ricorso al lavoro interinale e, nel corso di recenti incontri, è stato fatto riferimento a un numero significativo di lavoratori, indicato in circa 180 unità, oltre alla prospettiva di un nuovo bando.

"Una situazione che - secondo Antonio De Lillo, segretario responsabile Uila - pone interrogativi legittimi: quali esigenze giustificano queste assunzioni? Quali sono i costi per l’ente? E quali verifiche sono state effettuate sul rispetto della normativa vigente e sulla reale necessità di ulteriore personale?

Non è in discussione il diritto al lavoro degli interinali, ma la necessità che le scelte di un ente pubblico siano trasparenti, motivate e coerenti con una corretta programmazione del personale e con l’utilizzo responsabile delle risorse pubbliche.

Per questo rivolgiamo un appello al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e all’assessora regionale Maria Carmela Serluca, affinché, per quanto di rispettiva competenza, siano promossi i necessari chiarimenti e una verifica della situazione, anche in relazione alla programmazione e al finanziamento del comparto forestale.

Dopo le stabilizzazioni del 2025, è necessario comprendere quale strategia si intenda perseguire per il futuro. La forestazione è fondamentale per la tutela del territorio e la prevenzione degli incendi: servono programmazione, trasparenza e rispetto delle regole, affinché le scelte sul personale rispondano a esigenze effettive e documentate. I lavoratori e i cittadini hanno diritto a risposte chiare.