Forestazione: dopo le stabilizzazioni 2025 si continua con gli interinali

Antonio De Lillo, segretario responsabile Uila: "Servono chiarimenti"

forestazione dopo le stabilizzazioni 2025 si continua con gli interinali

L'appello urgente alla Regione Campania

Avellino.  

Nel 2025 la Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro ha stabilizzato gli operai storici dell’ente, un risultato importante per il superamento della precarietà.

Successivamente, però, è iniziato il ricorso al lavoro interinale e, nel corso di recenti incontri, è stato fatto riferimento a un numero significativo di lavoratori, indicato in circa 180 unità, oltre alla prospettiva di un nuovo bando.

"Una situazione che - secondo Antonio De Lillo, segretario responsabile Uila -  pone interrogativi legittimi: quali esigenze giustificano queste assunzioni? Quali sono i costi per l’ente? E quali verifiche sono state effettuate sul rispetto della normativa vigente e sulla reale necessità di ulteriore personale?

Non è in discussione il diritto al lavoro degli interinali, ma la necessità che le scelte di un ente pubblico siano trasparenti, motivate e coerenti con una corretta programmazione del personale e con l’utilizzo responsabile delle risorse pubbliche.

Per questo rivolgiamo un appello al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e all’assessora regionale Maria Carmela Serluca, affinché, per quanto di rispettiva competenza, siano promossi i necessari chiarimenti e una verifica della situazione, anche in relazione alla programmazione e al finanziamento del comparto forestale.

Dopo le stabilizzazioni del 2025, è necessario comprendere quale strategia si intenda perseguire per il futuro. La forestazione è fondamentale per la tutela del territorio e la prevenzione degli incendi: servono programmazione, trasparenza e rispetto delle regole, affinché le scelte sul personale rispondano a esigenze effettive e documentate. I lavoratori e i cittadini hanno diritto a risposte chiare.

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