Futuro Nazionale, nasce il comitato di Mugnano del Cardinale Sabato l’appuntamento a Pratola Serra

Futuro Nazionale continua la sua espansione in Irpinia con la nascita di un nuovo comitato cittadino a Mugnano del Cardinale. Il responsabile provinciale del movimento politico, Sabino Morano, ha ufficializzato l'iniziativa dopo un incontro con i promotori locali Ciro Rozza, Pasquale Masucci e Sabato D'Apolito, figure chiave del nuovo progetto politico mugnanese.

L'iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di radicamento nella provincia di Avellino, finalizzata a intercettare cittadini e amministratori attorno ai valori cardine del partito: sovranità nazionale, sicurezza, identità e partecipazione.

Il commento della dirigenza

«La nascita del comitato di Mugnano del Cardinale testimonia la volontà di costruire una presenza sempre più capillare di Futuro Nazionale in Irpinia», ha dichiarato Sabino Morano. «Il nostro obiettivo è dare spazio a energie nuove, valorizzare le persone che scelgono di impegnarsi concretamente per il proprio territorio e costruire una comunità politica capace di ascoltare i cittadini e rappresentarne le istanze».

Sabato il focus a Pratola Serra

Il prossimo step organizzativo del partito è fissato per sabato 24 ottobre a Pratola Serra. Presso l'Auditorium Giovanni Paolo II (ex ECA), a partire dalle ore 17:00, si terrà infatti l'assemblea pubblica «Direzione Futuro», promossa da Futuro Nazionale Campania.

Il programma dell'evento prevede: introduzione: a cura di Eugenio Musto, interventi: interventi dei membri dell'Assemblea nazionale e del Direttivo regionale, tra cui lo stesso Sabino Morano. Conclusioni affidate a Lello Di Capua, responsabile regionale del partito.

L'appuntamento di Pratola Serra rappresenterà un momento di dibattito politico e programmatico cruciale per definire le prossime linee guida della crescita del movimento in tutta la Campania.