Prestigioso evento a Grottaminarda: il premio internazionale Giovanni Paolo II La manifestazione approda per la prima volta in Irpinia

Il premio Internazionale “Giovanni Paolo II”, giunto alla XXII^ edizione, approda per la prima volta nella verde Irpinia.

Venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 18.00, la cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento dedicato alla felice memoria del Pontefice venuto dalla Polonia avrà luogo nell’elegante cornice di Villa Regina Iconic Event di Grottaminarda, gentilmente ospitata dal benemerito imprenditore Benedetto Perrino, già insignito del Premio nella precedente edizione, svoltasi presso l’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria di Roma.

Presieduta dal M° Espedito De Marino, la manifestazione tributa il valore di personalità ed enti distintisi nella tutela della sacralità della vita, nella promozione dei valori cristiano e nella tutela della dottrina sociale della Chiesa Cattolica.

Nelle passate edizioni, il riconoscimento è stato conferito ad eminenti figure del mondo ecclesiale ed istituzionale, tra cui i Pontefici Benedetto XVI e Francesco, i Cardinali Ersilio Tonini, Pierbattista Pizzaballa e Stanislaw Dziwisz (segretario di Papa Giovanni Paolo II), l’Abate dell’Abbazia Verginiana di Montevergine Mons. Riccardo Luca Guariglia, il Patriarca di Venezia Mons. Francesco Moraglia, il Senatore Giulio Andreotti, il Prof. Giulio Tarro ed il Custode di Terra Santa Padre Francesco Patton Ofm.

Il Comitato d’Onore, Scientifico e Culturale - presieduto dal Cav. Uff. Gen. Francesco Lupo e coordinato dall’Avv. Antonio Froncillo - ha assegnato quest’anno il premio a eccellenze di caratura internazionale:

S.E.R. Card. Mauro Gambetti, Arcivescovo eletto di Chieti-Vasto, già Vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e Arciprete della Basilica di San Pietro;

Suor Alberta Camatta, religiosa delle Suore Dorotee della Frassinetti, dirigente scolastica e promotrice di progetti umanitari in Africa (tra cui il centro medico a Lubango, in Angola);

On. Pietro Cannella, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura;

Dott. Henry John Woodcock, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la DDA di Napoli;

Gen. Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri;

Gen. Dott. Antonio Barbato, docente universitario e dirigente d’azienda;

Dott. Domenico Cerbone, Direttore dell’Ufficio IV – Comunicazione Istituzionale presso la Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

On. Massimiliano Manfredi, Presidente del Consiglio Regionale della Campania;

Dott. Alfredo Fabbrocini, Questore di Foggia;

Dott. Massimiliano Raponi, Direttore Sanitario dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma;

Dott. Christian Brogna, pioniere della neurochirurgia avanzata dei tumori cerebrali e Direttore del London Neuromonitoring and Mapping International Course;

Dott. Vincenzo Bove Ferrigno, specialista in Ostetricia e Ginecologia;

Dott. Claudio Saltari, Presidente di DonatoriNati (Associazione Donatori Volontari - Polizia di Stato);

Dott. Gerardo Navazio, Presidente di Assisi Pax International;

Avv. Tommaso Maria Ferri, Presidente della Fondazione Rachelina Ambrosini;

Dott. Vittorio Umberto Di Santo, Presidente di Eurodetective;

Dott. Antonio Coppola, Presidente dell’Automobile Club d’Italia di Napoli;

Dott.ssa Valentina Bisti, giornalista RAI e volto del TG1;

Dott.ssa Gaia Bozza, corrispondente Campania per SKY TG 24;

Pino Maddaloni, Medaglia d’oro di Judo alle Olimpiadi di Sydney 2000 e Direttore Tecnico Fiamme Oro;

Dott.ssa Anna Barbati, virtuosa violinista di talento internazionale.

La cerimonia sarà condotta dal noto giornalista, saggista e conduttore televisivo RAI Marco Frittella.