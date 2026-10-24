Il sogno di Gennaro Bellizzi: il diritto di restare una scelta per i giovani L’associazione Controvento e la famiglia Bellizzi lanciano “Officina Irpinia”

L’associazione Controvento e la famiglia Bellizzi lanciano “Officina Irpinia”, una scuola intergenerazionale di politica dedicata alla memoria di Gennaro Bellizzi, ex primario di Cardiologia dell’ospedale di Ariano Irpino e figura impegnata nella vita politica e sociale irpina, scomparso il 28 ottobre 2021 a 63 anni.

Il primo incontro, in programma il 30 ottobre a Villa Amendola, sarà dedicato al tema “Il diritto di restare: come contrastare lo spopolamento del Sud Italia”, con la partecipazione di giovani, rappresentanti politici, professionisti e studiosi.

L’iniziativa vuole affrontare concretamente la fuga dei giovani dalle aree interne, superando la retorica e individuando soluzioni capaci di rendere il territorio più vivibile e attrattivo.

Come ricorda il figlio Antonio Bellizzi, il sogno del padre era che i giovani non fossero costretti a lasciare la propria terra, ma potessero scegliere liberamente di restarvi. Da qui la necessità di investire in casa, servizi, salute, verde, socialità e opportunità, attraverso un impegno condiviso tra generazioni e istituzioni.

Il messaggio centrale: trasformare la memoria di Gennaro Bellizzi in un impegno concreto per il futuro dell’Irpinia, affinché restare diventi una scelta e non una condanna.