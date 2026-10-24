Dal rogo nella Valle Caudina alla sfida per le politiche: Il piano della Zabatta L'assessora regionale e portavoce nazionale di Europa Verde in tv a Punto di vista su Otto Channel

Dal bradisismo nei Campi Flegrei al disagio giovanile. Fiorella Zabatta, assessora regionale alle Politiche giovanili e alla protezione civile a tutto campo ospite della trasmissione "Punto di vista" condotta dal direttore di Otto Channel, Pierluigi Melillo.

Il programma (CLICCA QUI PER RIVEDERLO) andrà in replica domenica alle 15 sul canale 16 Otto Channel tv. Nel corso dell'intervista la Zabatta, che ricopre anche il ruolo politico di portavoce nazionale di Europa Verde, ha affrontato anche il tema dei roghi con particolare riferimento all'incendio di Airola che ha interessato la Valle Caudina ed ha impegnato in maniera importante la protezione civile campana.

Verso le politiche il modello Manfredi-Fico

Sul fronte politico anche uno sguardo alle prossime elezioni politiche e amministrative che si terranno nel 2027. Per la Zabatta, che ha sottolineato le esperienze positive a Napoli e in Campania con il modello Manfredi e il metodo Fico nel campo largo "viene prima il programma a cui Avs sta già lavorando da tempo".