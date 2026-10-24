Ariano: una scena macabra stamane accanto al palazzetto dello sport La segnalazione di alcuni passanti

Morto a causa di un probabile investimento e successivamente indifeso, attaccato e mangiato da animali selvatici.

E' solo un'ipotesi. Una scena macabra quella che si è presentata stamane agli occhi di diversi passanti nel popoloso piano di zona ad Ariano Irpino.

Ci siamo recati sul posto dopo la segnalazione di un abitante. Il gatto nero, completamente decapitato giace a terra su un marciapiede rosso, poco prima del secondo ingresso del palazzetto dello sport. Un trancio netto. A terra non vi è sangue.

La foto per una questione di rispetto e delicatezza preferiamo non mostrarvela. Dell'accaduto abbiamo prontamente informato il comandante della polizia municipale, il colonnello Angelo Bruno. La prima ipotesi anche secondo gli inquirenti è quella da noi avanzata, ma non si esclude altro alla luce della sparizione di diversi gatti nel rione. Dell'accaduto è stato informato il servizio veterinario dell'Asl di Avellino per gli accertamenti di competenza e rimozione della carcassa.