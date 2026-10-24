Ariano, presentata l'associazione "I Martiri": grande adesione e buoni propositi Ecco il direttivo

"Il nostro intento è semplicemente quello di fare qualcosa di buono per il nostro e vostro quartiere, in maniera trasparente ed in modo particolare per offrire un futuro migliore ai nostri figli e a quanti risiedono qui".

Rione Martiri, stanco di elemosinare interventi dalla politica, si rimbocca le maniche è costutuisce un'associazione per dare voce ad un quartiere abbandonato.

"L'associazione nasce perchè ci siamo resi conto che il nostro quartiere va sempre indietro, quindi dobbiamo darci una mossa per non farlo peggiorare.

Si pensa solo e sempre al centro. Non non esistiamo. Il nostro obiettivo quindi è quello di organizzare eventi estivi e anche invernali che possano in qualche modo rivitalizzare la nostra zona, ma anche iniziative rivolte alla valorizzazione dell'ambiente e decoro con il coinvolgimento dei nostri figli".

Nessuna interferenza politica. L'associazione, presentata ufficialmente ieri sera intende essere libera e trasparente. Sono stati già illustrati progetti ed idee.

"L'associazione appartiene a tutti e non soltanto a chi l'ha fondata. La nostra forza sarà lo stare insieme. Da soli non andremo da nessuna parte".

Il direttivo è così composto:

Riccardo Moschella presidente

Antonietta Ciano vice presidente

Michele De Gruttola segretario