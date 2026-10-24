Torrioni, anziano di 86 anni scompare da casa: ritrovato e salvato in un dirupo Ricerche scattate dalla serata di ieri. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Moscati

Momenti di apprensione a Torrioni, dove nella mattinata di oggi un uomo di 86 anni, del posto, è stato rintracciato e tratto in salvo dopo essersi allontanato dalla propria abitazione nella serata di ieri.

Le ricerche sono scattate dopo che dell’anziano si erano perse le tracce, facendo temere per la sua incolumità. Le operazioni hanno coinvolto diverse squadre di soccorso, impegnate a setacciare il territorio per individuare l’uomo e riportarlo in sicurezza.

L’86enne è stato ritrovato dopo essere caduto in un dirupo, in una zona che ha reso necessario l’intervento dei soccorritori per consentirne il recupero. Nonostante la disavventura e le ore trascorse lontano da casa, l’uomo è stato trovato in buone condizioni generali.

Una volta raggiunto e soccorso, l’anziano è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino per gli accertamenti del caso.

Alle operazioni di ricerca hanno preso parte cinque pattuglie della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano, affiancate dal personale dei Vigili del Fuoco, dagli operatori del Soccorso Alpino e dalle Unità Cinofile della Protezione Civile della Campania.

Un intervento congiunto che ha permesso di rintracciare l’anziano e di metterlo in salvo, evitando che la situazione potesse avere conseguenze più gravi. L’uomo è stato quindi accompagnato in ospedale per verificare le sue condizioni di salute dopo la caduta e la permanenza all’aperto durante la notte.