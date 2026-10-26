"Irpinia, il prossimo passo": ad Avellino un confronto sul futuro del turismo Venerdì 6 novembre al Carcere Borbonico istituzioni, imprese e operatori si incontrano

Quale sarà il prossimo passo dell’Irpinia per diventare una destinazione turistica sempre più attrattiva e capace di valorizzare le proprie risorse durante tutto l’anno? È da questa domanda che nasce “Irpinia, il prossimo passo – Turismo, territorio e nuove connessioni”, il convegno promosso da Info Irpinia in programma venerdì 6 novembre 2026, alle ore 17, nella Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino.

L’iniziativa punta a mettere attorno allo stesso tavolo istituzioni, imprese e operatori del settore, con l’obiettivo di favorire il dialogo, creare nuove sinergie e individuare strategie condivise per la crescita turistica della provincia.

L’invito è rivolto a tutto il mondo del turismo irpino: strutture ricettive, hotel, B&B e agriturismi, ristoranti, cantine, produttori, guide turistiche, tour operator, agenzie di viaggio, servizi di trasporto, organizzatori di esperienze ed eventi, Pro Loco, associazioni e amministratori locali. Un’occasione aperta anche a chi crede nelle potenzialità dell’Irpinia e nella possibilità di trasformarla in una destinazione da vivere in ogni stagione.

Tre novità per valorizzare il territorio

Il convegno rappresenterà anche un momento importante per Info Irpinia che, dopo tredici anni di attività dedicati al racconto e alla promozione del territorio, presenterà per la prima volta tre nuovi strumenti pensati per mettere in connessione chi lavora nel turismo, chi organizza l’offerta e chi sceglie l’Irpinia come meta di visita.

L’obiettivo è favorire una maggiore conoscenza delle realtà locali, offrire nuove opportunità di visibilità e incoraggiare collaborazioni capaci di rendere più strutturata e riconoscibile l’offerta turistica irpina.

Fare rete, infatti, significa superare la frammentazione delle singole iniziative, valorizzare le peculiarità dei diversi territori e costruire proposte in grado di raccontare l’Irpinia nella sua ricchezza paesaggistica, culturale, enogastronomica e identitaria.

Istituzioni e protagonisti del turismo a confronto

Il programma si aprirà con i saluti del sindaco di Avellino, Nello Pizza, seguiti dall’intervento di Francesco Celli, presidente di Info Irpinia.

A portare una testimonianza concreta sull’importanza della collaborazione tra imprese sarà Luca Coppola, presidente del Consorzio Costa del Vesuvio. Seguiranno gli interventi di Lyllian Mele, per Feudi di San Gregorio, Ernesto Donatiello, per VisEAT, e Luciano Colucci, per Federalberghi Avellino.

Il confronto coinvolgerà anche rappresentanti delle istituzioni e degli organismi territoriali: Maurizio Petracca, consigliere della Regione Campania; Fausto Picone, presidente della Provincia di Avellino; Antonello Murru, della Camera di Commercio Irpinia Sannio; ed Enzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania.

Un dialogo tra esperienze imprenditoriali, competenze e responsabilità istituzionali per riflettere sulle opportunità di sviluppo e sulle azioni necessarie a rafforzare il posizionamento turistico dell’Irpinia.

Un invito a costruire insieme il futuro dell’Irpinia

Al termine del convegno, il team di Info Irpinia sarà a disposizione dei partecipanti per conoscere le realtà presenti, raccogliere idee e proposte e valutare nuove possibilità di collaborazione.

L’iniziativa vuole essere, dunque, non soltanto un momento di confronto, ma anche un’occasione concreta per avviare relazioni e dare forma a nuove progettualità.

Il messaggio è chiaro: il futuro turistico dell’Irpinia non può essere costruito da un solo soggetto, ma richiede la partecipazione e il contributo di tutti. Mettere in rete competenze, esperienze e risorse può rappresentare il punto di partenza per rendere il territorio più competitivo, accogliente e capace di raccontarsi.