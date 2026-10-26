Avellino: alle 22.30 c'è "0825" su OttoChannel - Canale 16 Per intervenire in diretta telefonica 0825/23743, per whatsapp 3428725223

La sconfitta casalinga con il Padova (0-1) e tra poche ore c'è il turno infrasettimanale per l'Avellino, che sarà ospite della Virtus Entella domani (ore 20) al "Sannazzari": alle 22.30, su OttoChannel - Canale 16, torna "0825", il format dedicato al club biancoverde e alla Serie B. Conduce Carmine Quaglia, in studio Annibale Discepolo e mister Eduardo Imbimbo. Nel corso della puntata collegamento con il direttore sportivo della Sarnese, Antonio Amodio. L'analisi dell'ottavo turno di campionato e la presentazione della nona giornata ormai alle porte (appuntamento con "OttoGol" su OttoChannel a partire dalle 20.30 e finestra dalle 22.15 con "0825").

Telefonate e messaggi da casa

Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 0825/23743. È possibile interagire con lo studio anche inviando sms e messaggi WhatsApp al 3428725223.