Virtus Entella-Avellino: i convocati di Nesta verso il "Sannazzari"

Tutti convocati, torna Simic nell'elenco dei calciatori a disposizione, assente solo il lungodegente Fila, in casa Avellino verso la sfida con la Virtus Entella, in programma domani (ore 20) al "Sannazzari". Si apre la corsa al turnover nel turno infrasettimanale, poi i lupi saranno impegnati domenica pomeriggio (ore 15) al "Partenio-Lombardi" nella gara contro il Pisa.
I calciatori a disposizione
1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 5 Di Bitonto, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 30 Adamo, 39 Besaggio, 44 Simic, 50 Martinelli, 56 Enrici, 77 Di Paolo, 99 Favilli.
Il report biancoverde
Daniel Fila è alle prese con una lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra.