Virtus Entella-Avellino: i convocati di Nesta verso il "Sannazzari"

Domani (ore 20) la sfida al "Sannazzari" tra i liguri e gli irpini

virtus entella avellino i convocati di nesta verso il sannazzari
Avellino.  

Tutti convocati, torna Simic nell'elenco dei calciatori a disposizione, assente solo il lungodegente Fila, in casa Avellino verso la sfida con la Virtus Entella, in programma domani (ore 20) al "Sannazzari". Si apre la corsa al turnover nel turno infrasettimanale, poi i lupi saranno impegnati domenica pomeriggio (ore 15) al "Partenio-Lombardi" nella gara contro il Pisa.

I calciatori a disposizione

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo, 5 Di Bitonto, 6 Palmiero, 7 Pandolfi, 8 Di Maggio, 9 Cheddira, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Faticanti, 18 Berenbruch, 20 Palumbo, 22 Sassi, 23 Venturi, 24 Sounas, 27 Moruzzi, 29 Cancellotti, 30 Adamo, 39 Besaggio, 44 Simic, 50 Martinelli, 56 Enrici, 77 Di Paolo, 99 Favilli.

Il report biancoverde

Daniel Fila è alle prese con una lesione di alto grado a carico del flessore della coscia sinistra.

Ultime Notizie