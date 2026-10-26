Diventare Sommelier: nuovo percorso di formazione dell'Ais Avellino Ecco tutti i dettagli

Quindici incontri per muovere i primi passi verso una delle figure professionali sempre più valorizzate nel mondo della ristorazione, dell'accoglienza e dell'enoturismo.

Prenderà il via lunedì 23 novembre 2026 il nuovo corso di primo livello dell'Associazione Italiana Sommelier, organizzato dalla Delegazione AIS di Avellino. Un percorso formativo che offre le prime competenze teoriche e pratiche per intraprendere la professione di sommelier, rivolto a chi desidera costruire nuove opportunità lavorative nel settore enogastronomico, ma anche agli appassionati che intendono approfondire la propria conoscenza del vino.

Il corso, diretto da Annito Abate, si svolgerà presso l'Hotel Bel Sito di Manocalzati (Avellino), con inizio delle lezioni alle ore 19.30, e si concluderà il 13 marzo 2027.

Il primo livello rappresenta la fase iniziale del percorso di formazione AIS, articolato in tre livelli, e permette di acquisire le basi della cultura enologica e della tecnica di degustazione, attraverso un programma che alterna approfondimenti teorici, esercitazioni pratiche e un'esperienza conclusiva direttamente in un'azienda vitivinicola.

Si partirà dalla figura e dalle funzioni del sommelier, approfondendone il ruolo nella ristorazione e nel servizio del vino, per poi affrontare la viticoltura, i processi di produzione e l'analisi delle componenti del vino. Particolare attenzione sarà dedicata alle tecniche di degustazione, dall'esame visivo a quello olfattivo e gusto-olfattivo, per imparare a riconoscere e interpretare le caratteristiche organolettiche attraverso un metodo strutturato e acquisire un linguaggio specifico per descrivere e raccontare il vino.

Il programma comprenderà inoltre lezioni dedicate agli spumanti, ai vini passiti e speciali, al vino e alle sue leggi, alla birra e ai distillati. A completare il percorso, una giornata di visita in un'azienda vitivinicola per conoscere da vicino il lavoro dei produttori, le attività di cantina e il legame tra vino e territorio.

«L'Irpinia è una terra in cui il vino non è soltanto un prodotto di eccellenza, ma una parte viva della nostra identità – dichiara Annito Abate, direttore del corso e delegato AIS Avellino –. Viviamo in un territorio straordinario che, attraverso vitigni come Fiano, Greco e Aglianico e le sue tre prestigiose DOCG, racconta paesaggi, tradizioni e comunità. Intraprendere proprio qui un percorso di formazione AIS rappresenta uno stimolo in più per chi sceglie di avvicinarsi al mondo della sommellerie. Vogliamo offrire gli strumenti per conoscere e degustare vini di ogni provenienza, ma anche per comprendere e valorizzare il patrimonio che abbiamo intorno. Il corso è aperto a tutti, dagli appassionati a chi desidera acquisire competenze professionali, perché dietro ogni calice c'è una storia che vale la pena imparare a leggere e raccontare».

Il percorso si rivolge in particolare ai giovani interessati alle professioni dell'ospitalità, agli operatori della ristorazione e dell'accoglienza che desiderano ampliare le proprie competenze e a quanti intendono investire nella formazione per intraprendere una nuova prospettiva professionale. Senza dimenticare gli appassionati, per i quali il corso rappresenta l'occasione di trasformare la curiosità per il vino in una conoscenza più approfondita e consapevole.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Il corso di primo livello AIS Avellino prenderà il via lunedì 23 novembre 2026, alle ore 19.30, presso l'Hotel Bel Sito, Strada Statale 7 bis, Manocalzati (AV).

Il calendario prevede 15 appuntamenti, con cadenza settimanale, e si concluderà sabato 13 marzo 2027.

Per richiedere informazioni e iscriversi è possibile accedere al link: https://ais.upmarketing.it/diventa-sommelier-ais/ e selezionare il pulsante azzurro “Richiedi info”. In alternativa è possibile contattare il numero 348 3232433, anche tramite WhatsApp.