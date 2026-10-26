Federazione italiana pallacanestro: nuovi corsi gratuiti ad Avellino Diventare arbitro di basket in un mese

Dalla prima lezione alla possibilità di vivere una partita di pallacanestro da protagonisti, questa volta dall’altra parte del fischietto.

Il Gruppo Arbitri di Pallacanestro di Avellino apre le iscrizioni ai corsi gratuiti 2026 per diventare arbitro e ufficiale di campo della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), con un obiettivo preciso: completare il percorso formativo in circa un mese e accompagnare i nuovi tesserati verso le prime esperienze sul campo già nel corso della stagione sportiva.

Un'opportunità rivolta ai giovani che amano il basket, ma anche a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla pallacanestro, scoprendone regole, dinamiche e valori da una prospettiva differente.

La formula scelta per il 2026 punta a concentrare le attività formative, teoriche e pratiche, in un periodo più breve, fino all'esame finale. Una volta conseguita l'abilitazione e completati gli adempimenti federali, i nuovi arbitri e ufficiali di campo potranno essere avviati alle prime designazioni nelle competizioni ufficiali.

Arbitrare significa molto più che conoscere un regolamento. Significa imparare ad assumersi responsabilità, prendere decisioni in pochi secondi, gestire le emozioni e sviluppare capacità di relazione e collaborazione. Competenze che possono rivelarsi preziose anche nella vita quotidiana, a scuola e nel lavoro.

Il percorso offre inoltre la possibilità di entrare a far parte della Federazione Italiana Pallacanestro, con prospettive di crescita che, attraverso l'esperienza e la progressione nelle categorie, possono condurre fino ai massimi campionati nazionali.

L'attività nelle gare ufficiali prevede rimborsi economici, secondo le disposizioni federali, e la possibilità di usufruire dei benefici riservati ai tesserati aventi diritto, tra cui l’accesso alle manifestazioni sportive attraverso la tessera federale di libero ingresso.

"Vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di mettersi alla prova e cominciare a vivere il campo nel più breve tempo possibile», spiega Carlo Di Donato, Delegato per la provincia di Avellino del Gruppo Arbitri e Ufficiali di Campo di Pallacanestro di Avellino. «Per questo ci siamo dati l’obiettivo di completare il corso in circa un mese. Crediamo che l’entusiasmo di chi si avvicina all’arbitraggio debba trasformarsi presto in esperienza concreta. La prima partita è un momento che non si dimentica: si entra in palestra con una responsabilità nuova e si comincia a guardare la pallacanestro con occhi diversi. Ma soprattutto si scopre di far parte di un gruppo, in cui si cresce insieme, dentro e fuori dal campo".

I corsi saranno tenuti dai formatori provinciali del Comitato Italiano Arbitri e si concluderanno con un esame di abilitazione. La partecipazione è completamente gratuita.

Per informazioni e iscrizioni: Facebook: @ciacampania | Instagram: @gapcampania

Email: cia.av@campania.fip.it Carlo: 348 0537980 | Gabriele: 392 0100502 | Vincenzo: 339 2579652