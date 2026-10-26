Strade provinciali dimenticate ad Ariano, De Lillo: diffida e messa in mora Chiesto formale riscontro entro 15 giorni dalla nuova richiesta

Mancato riscontro alla richiesta dell'8 settembre 2026 relativa alla verifica, ripristino e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale lungo le strade provinciali 236 e 237 e individuazione del responsabile unico del progetto/responsabile del procedimento.

Antonio De Lillo torna alla carica e scrive alla Provincia di Avellino, al presidente della Provincia di Avellino, al dirigente del settore viabilità provinciale, e al responsabile del procedimento del settore viabilità, ove già individuato.

Il sottoscritto Antonio De Lillo, residente in Ariano Irpino, già firmatario della richiesta trasmessa alla Provincia di Avellino in data 8 settembre 2026,

Premesso che:

• In data 8 settembre 2026 il sottoscritto presentava alla Provincia di Avellino formale richiesta avente ad oggetto la verifica, il ripristino e la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale lungo le Strade Provinciali n. 236 e n. 237, chiedendo altresì l’individuazione del Responsabile del procedimento;

• Nella predetta istanza veniva evidenziata la presenza di segnaletica carente, deteriorata e/o assente, con conseguenti possibili condizioni di ridotta sicurezza per gli utenti della strada, soprattutto in prossimità di intersezioni, curve, incroci e altri punti potenzialmente pericolosi, veniva espressamente richiesto alla Provincia di effettuare un sopralluogo tecnico, verificare lo stato della segnaletica e procedere al relativo ripristino, integrazione e/o sostituzione, veniva altresì richiesta la comunicazione degli esiti del sopralluogo, degli eventuali interventi programmati e del nominativo del responsabile del procedimento.

A tutt’oggi non è pervenuto al sottoscritto alcun riscontro formale, né risulta essere stato comunicato l’esito di un sopralluogo o un programma di intervento.

Considerato che

• L’art. 14 del D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strada pone a carico degli enti proprietari delle strade gli obblighi necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, compresa l’apposizione e la manutenzione della segnaletica prescritta.

• Gli artt. 37, 38 e 40 del Codice della Strada disciplinano la segnaletica stradale, rispettivamente con riferimento all’apposizione, alla segnaletica verticale e alla segnaletica orizzontale.

• La legge n. 241/1990 stabilisce il dovere dell’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso quando esso consegua obbligatoriamente a un’istanza.

• La stessa normativa prevede l’individuazione dell’unità organizzativa competente e del responsabile del procedimento.

• La persistente assenza di segnaletica, ove effettivamente riscontrata, può incidere sulla sicurezza della circolazione e rende pertanto necessario che l’ente proprietario proceda quanto meno alle opportune verifiche tecniche..

DIFFIDA E METTE FORMALMENTE IN MORA

La Provincia di Avellino, in persona del presidente pro tempore e del dirigente competente, affinché, senza ulteriore ritardo:

1. proceda ad un sopralluogo tecnico lungo le S.P. n. 236 e n. 237, verificando puntualmente lo stato della segnaletica verticale e orizzontale.

2. provveda, ove riscontrate le criticità segnalate, al ripristino, integrazione e/o sostituzione della segnaletica mancante, deteriorata, non visibile o non conforme.

3. presti particolare attenzione alle intersezioni, curve, incroci, accessi laterali, tratti con ridotta visibilità e agli altri punti che possano presentare condizioni di pericolo per la circolazione.

4. comunichi per iscritto al sottoscritto l’esito del sopralluogo, indicando le eventuali criticità riscontrate.

5. comunichi se e quali interventi siano stati programmati, indicando, per quanto possibile, i relativi tempi di esecuzione.

6. comunichi il nominativo del Responsabile del procedimento, l’unità organizzativa competente e gli estremi del procedimento amministrativo conseguente alla precedente istanza.

7. qualora l’Amministrazione ritenga di non poter o non dover procedere agli interventi richiesti, comunichi tale determinazione mediante riscontro formale e motivato, specificando le ragioni tecniche e giuridiche del mancato intervento.

Si chiede che la Provincia di Avellino fornisca formale riscontro entro 15 giorni dal ricevimento della nuova istanza, comunicando almeno l’avvenuta presa in carico della segnalazione, il responsabile del procedimento e le determinazioni assunte in ordine al sopralluogo e agli interventi richiesti.

"In mancanza di riscontro nel termine sopra indicato - avverte De Lillo - ovvero in caso di ulteriore inerzia, il sottoscritto si riserva di interessare gli organi e le autorità competenti, ivi compresi gli organi competenti in materia di sicurezza della circolazione stradale, nonché di valutare ogni ulteriore strumento previsto dall’ordinamento per ottenere la conclusione del procedimento e la tutela della sicurezza degli utenti della strada.

La lettera vale quale formale sollecito alla conclusione del procedimento amministrativo conseguente all’istanza già presentata in data 8 settembre 2026".