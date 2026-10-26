Commemorazione defunti Avellino: divieti di sosta e stop al traffico, ecco dove Nella zona Cimitero rimozioni forzate per le auto in divieto e stop alle auto in via Matteotti

Divieto di sosta con rimozione forzata nei pressi del cimitero dal 29 ottobre al 3 novembre e chiusura di via Matteotti il 4 novembre, giorno delle celebrazioni per la Giornata delle Forze Armate. Lo prevede l'Ordinanza dirigenziale n. 603/2026, firmata dal comandante della Polizia Municipale, colonnello Michele Arvonio, per la Commemorazione dei Defunti e la cerimonia del 4 novembre. Per il cimitero il divieto vale dalle 7 alle 18.30 nei giorni 29, 30 e 31 ottobre e 1, 2 e 3 novembre. Riguarda il Parco della Rimembranza, da via Francesco Tedesco fino al parcheggio del secondo ingresso, e viale Oberty, da via Don Giovanni Festa fino alla stessa area.

Cerimonia del 4 Novembre

Martedì 4 novembre, dalle 8 e fino al termine della cerimonia, saranno vietati circolazione e sosta in via Matteotti, dove si svolgeranno le celebrazioni alla presenza del sindaco, delle autorità e del 232° Reggimento Trasmissioni.

Modifiche alla viabilità ad Avellino

Sospensioni temporanee del traffico sono previste in corso Europa e in via De Sanctis durante la deposizione delle corone. Chi proviene da via Mancini dovrà svoltare a sinistra in via Mazas. Il Comune invita a rispettare la segnaletica provvisoria e a scegliere percorsi alternativi.