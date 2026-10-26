Moto, scorribande e disagi sui monti irpini: l'appello di Iovino "E' ora di dire basta a questo scempio, servono più controlli"

"Siamo profondamente indignati dalle immagini che circolano in rete su quanto avvenuto ieri sulle montagne del Partenio.

Mercoledì mattina sottoporremo la questione della sicurezza dei nostri territori e del nostro habitat naturale all’attenzione del prefetto di Avellino, sua eccellenza dottoressa Fico, nel corso di un incontro già programmato sulla questione dei fumi tossici provenienti dalla raccolta di nocciole.

E’ ora di dire basta alla devastazione dei nostri monti tramite manifestazioni con quad o motociclette ma, più in generale, con qualsiasi mezzo".

Franco Iovino, presidente dell’ente regionale Parco del Partenio, ci avevo visto giusto la settimana scorsa, quando aveva convocato una riunione con i carabinieri forestali per aumentare i controlli proprio in vista di un motostory organizzato sul Partenio da alcune associazioni.

"La tutela della montagna richiede controlli massivi, da soli i carabinieri non riescono in un lavoro immane.

L’ente Parco da me presieduto chiede da tempo la possibilità di assumere personale adeguato e di coordinare il lavoro anche con altri enti per garantire maggiore sicurezza. E’ un concetto, questo, che ribadiremo al Prefetto. Nel frattempo, ringraziamo le associazioni ed anche i singoli che ci segnalano situazioni come quella di domenica ed invitiamo a farlo sempre, nell’interesse di tutti.

Sollecitiamo infine il corpo di polizia municipale di ogni comune a coordinarsi con i carabinieri Forestali, per meglio fronteggiare ogni tipo di segnalazione circa problemi come quelli che si sono verificati domenica.

E invitiamo naturalmente tutti ad essere più civili e rispettosi delle nostre montagne: l'ambiente va tutelato e rispettato e non calpestato».