Furto in tabaccheria: recuperati pacchi di sigarette e l'auto usata per la fuga La refurtiva è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale

Furto in una tabaccheria del posto, ma la tempestiva attività della Polizia di Stato ha consentito di recuperare l’intera refurtiva e l’autovettura utilizzata dai responsabili per allontanarsi.

L’intervento è scattato intorno alle 2.30 della scorsa notte, quando il personale dell’istituto di vigilanza privata Cosmopol ha segnalato la presenza di due soggetti incappucciati che si stavano allontanando a bordo di un’auto di colore scuro. Ecco il primo articolo di Gianni Vigoroso in anteprima sull'accaduto.

Le indicazioni fornite sulla direzione di fuga si sono rivelate fondamentali per avviare immediatamente le ricerche.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino hanno quindi attivato i controlli sul territorio, riuscendo a intercettare il veicolo utilizzato per la fuga.

All’interno dell’autovettura gli agenti hanno rinvenuto 159 pacchi di sigarette, che sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario della tabaccheria. Nel veicolo è stato inoltre trovato materiale presumibilmente utilizzato per evitare di essere riconosciuti, tra cui cappellini, scaldacollo e guanti.

L’automobile è stata sottoposta a sequestro per consentire lo svolgimento dei successivi accertamenti investigativi, finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a individuare i responsabili del furto.

L’episodio conferma il ruolo determinante della tempestività delle segnalazioni e della collaborazione tra gli istituti di vigilanza privata e le Forze di Polizia, una sinergia che può rivelarsi decisiva nel contrasto ai reati predatori e nella tutela delle attività commerciali del territorio.