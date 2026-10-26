Malviventi incappucciati in azione nella notte ad Ariano: ecco cosa è successo Azione criminale interrotta dall'arrivo della Cosmopol

Si è trovata nel posto giusto al momento giusto una pattuglia della Cosmopol nella notte appena trascorsa ad Ariano Irpino, riuscendo a sventare un colpo che poteva essere piuttosto ingente.

Durante un consueto passaggio di controllo sul territorio, un vigilantes ha sorpreso in diretta una banda di malviventi, incappucciati, di cui uno in particolare mentre usciva dall'interno di un bar dopo aver forzato a mano, con estrema facilità senza arrecare grossi danni la serranda.

E' accaduto in via Trave, al bivio di Villanova, lungo la statale 90 delle puglie, una zona sempre trafficata, anche nelle ore notturne.

Erano circa le 2.30. Quando è arrivata la vigilanza sul posto, non era ancora scattato il sistema di allarme. La guardia giurata si è ritrovata faccia a faccia con uno dei malviventi, fuggito poi insieme agli altri complici con la refurtiva, a bordo di un'auto, imboccando la strada provinciale 10 che porta a Difesa Grande e alla vicina Puglia.

Allertata la centrale operativa ad Avellino, è stata immediatamente informata la polizia. Una volante è giunta sul posto. Il bottino sarebbe magro, sarebbero stati trafugati solo tabacchi. I malviventi non hanno avuto il tempo di completare la loro azione. Indagini sono in corso per ricostruire l'episodio ed individuare i responsabili.