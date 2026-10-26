Avellino Basket, Di Carlo: "Condizionati dagli infortuni, prova positiva" "È tanta roba rientrare dal -22 al -6 qui con le assenze e perdendo Francis in avvio"

L'infortunio di Francis dopo pochi minuti con l'uscita di scena dello statunitense, le assenze di Della Rosa e Campogrande: per l'Halley Campania Avellino Basket ci sono segnali positivi anche nella prova in trasferta contro la Valtur Brindisi, nella prima sconfitta in campionato. Nonostante le assenze nel pre-gara e durante la sfida, con Owens condizionato dai falli, la squadra di coach Di Carlo ha avuto la forza per rientrare dal -22 fino al -6 lungo la ripresa.

"Bravi a tenere nonostante le difficoltà oggettive"

"Complimenti a Brindisi per la vittoria all'interno di una gara dai toni agonistici molto elevati. - ha affermato il tecnico biancoverde - Credo che sia sotto gli occhi di tutti quanto abbiamo sofferto dopo pochi minuti di gara per l'infortunio di Francis. Avevamo una coperta molto corta, non avevamo alcun portatore di palla e abbiamo perso il miglior realizzatore del nostro roster. Mi porto della positività perché siamo rientrati dal -22 con temperamento e voglia di non mollare mai la presa. Abbiamo messo quattro giocatori in doppia cifra. Tutti gli effettivi che sono andati in campo hanno dato tutto non mollando. Brindisi voleva tornare a vincere in casa e rientrare fino al -6 dal -22 con la palla per accorciare ulteriormente il divario è tanta roba per noi. Le sconfitte fanno sempre male, avremo voluto perdere in modo diverso, ma testa alla prossima gara".