È già vigilia di Entella-Avellino: le potenziali rotazioni tra i lupi La prova con il Padova apre a una rivisitazione dell'undici all'interno del tour de force

La sconfitta casalinga con il Padova necessariamente in archivio, per l'Avellino c'è la trasferta di Chiavari nel mirino. Il valore della sfida con la Virtus Entella, in programma domani (ore 20) al "Sannazzari", è aumentato dopo il risultato e la prova di sabato scorso da parte del gruppo biancoverde, che sì ha schiacciato i veneti nella ripresa con Sorrentino protagonista, abile nel chiudere sui tentativi biancoverdi, in particolar modo sulla conclusione a volo di Moruzzi, ma che non è risultato brillante lungo i 90 minuti.

Possibili novità in mediana e in attacco

L'Avellino ha confermato l'altalena nelle fasi di gioco e il centrocampo ha riproposto quasi fedelmente i primi 45 minuti di Cesena. L'uscita di scena di Palmiero all'intervallo con Palumbo regista e Di Maggio mezzala destra apre alla prima modifica verso Chiavari e appare come la potenziale rotazione con l'Entella. C'è sempre Faticanti a caccia della prima maglia da titolare dopo i buoni minuti al "Manuzzi" e il mancato impiego sabato scorso. In attacco Favilli è pronto a prendere il posto di uno tra Russo e Cheddira, reduci da una prestazione senza veri acuti. In difesa Izzo rientrerà nella linea a 3 dal primo minuto dopo l'esordio di Di Bitonto. Per le fasce Moruzzi e Missori volano verso la conferma al netto della gestione fisica. Adamo punta primi minuti nella seconda avventura in biancoverde, mentre Di Paolo, da esterno offensivo, è stato impiegato nei finali di gara ad Ascoli e con il Padova.