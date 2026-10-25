Nonna Maria compie 106 anni, paese in festa: Irpinia terra di centenari Paternopoli in festa

106 anni di vita, di ricordi e di amore. Buon compleanno, nonna Maria!

La donna più anziana di Paternopoli

"Oggi Paternopoli celebra un traguardo straordinario: i 106 anni della nostra cara Maria Lapio, la cittadina più longeva della nostra comunità.- si legge sulla pagina social del comune di paternopoli -".

Un secolo di esperienza

Un secolo di storia, di esperienze e di affetti che racchiudono una vita ricca di ricordi, emozioni e legami preziosi.

Gli suguri

A lei giungano gli auguri più sinceri e affettuosi da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, con l’augurio di trascorrere ancora tanti momenti di serenità, circondata dall’amore dei suoi cari. Buon 106° compleanno, nonna Maria! ". Sui social ondata di gioia e condivisione per il traguardo di Maria. Tantissimi i messaggi di felice partecipazione per lo speciale compleanno.