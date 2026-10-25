Avellino, "Biscotti senza Frontiere": "Migliorarsi è un dovere per tutti" Il capoluogo irpino tra le 200 piazze del progetto, Trocciola: "Ringraziamo gli irpini"

"Biscotti senza frontiere" anche ad Avellino, una delle oltre 200 piazze in tutta Italia del progetto di Medici senza Frontiere. Raccolta a sostegno del Fondo Emergenze di MSF per garantire cure mediche e aiuti umanitari in zone di guerra o colpite da catastrofi naturali ed epidemie: "Un ottimo riscontro. - ha affermato il referente di MSF per il progetto nel capoluogo irpino, il dottore Alfredo Trocciola - Ci sono state numerose donazioni. Abbiamo superato anche la pioggia. Il cuore degli avellinesi e degli irpini è grande. Colgo l'occasione per ringraziare a nome di Medici Senza Frontiere tutti coloro che c'hanno dato una mano".

"Migliorarsi è un dovere per tutti"

Avellino ha risposto presente anche con il coinvolgimento dei più piccoli. "Oggi più che mai il mondo appartiene a loro. - ha sottolineato Trocciola - Viviamo per loro. L'attenzione che loro ci insegnano, la custodia della vita e di questo pianeta è molto importante per far sì che il domani sia sempre migliore rispetto a ciò che viviamo oggi. Migliorarsi è un dovere per tutti".