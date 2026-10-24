Grottaminarda: al castello d'Aquino si presenta il libro di Giuseppe Tecce "Sette e Quarantacinque"

Venerdì 30 ottobre nuova presentazione di un libro a Grottaminarda: “Sette e Quarantacinque” di Giuseppe Tecce, noir di provincia edito da "Graus Edizioni”.

Del volume, un noir di provincia, si parlerà presso il Castello D’Aquino, alle ore 18:30, nell'ambito dell'incontro "Geografie del mistero. Il romanzo e la cultura come motori di sviluppo per l'Irpinia interiore" organizzato dalla casa editrice con il patrocinio morale del Comune di Grottaminarda.

"Dopo Baobab del dottor Campana un nuovo libro da presentare a Grottaminarda - afferma Virginia Pascucci, Presidente del Consiglio Comunale - quello del poliedrico Giuseppe Tecce, “Sette e Quarantacinque”.

Anche in questo caso il volume darà l'input per affrontare tematiche di stretta attualità quali aree interne, Meridione, spopolamento, poiché le vicende di questo noir sono ambientate proprio nel nostro territorio che è parte integrante del racconto».

Insieme all'autore Giuseppe Tecce, interverranno Virginia Pascucci, Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, delegata alle Politiche Agricole e al Turismo; Tony Lucido, Presidente emerito del Comitato regionale Unpli Campania, impegnato nella promozione culturale e turistica e nella valorizzazione delle aree interne, Franco Di Cecilia, Assessore alla Cultura Provincia di Avellino, docente e promotore della cultura e dell'identità territoriale irpina, Sonia Emilia Cerullo, Referente della Pro Loco Vallesaccarda, libera professionista esperta in animazione territoriale, progettazione e turismo sostenibile, Federica Brogna, giornalista e Direttrice di United States of Italy, moderati dalla giornalista Grazia Caruso.

Nel corso della serata saranno letti, da Rosanna Lemmo e Maria Laura Ricca, alcuni brani del libro con l'accompagnamento al pianoforte di Antonio Suelzu.