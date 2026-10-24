Donna accoltellata a Salerno: 57enne arianese continua a professarsi innocente C'è attesta per la decisione del tribunale del riesame

Continua a professarsi innocente dal carcere di Ariano Irpino, dove è rinchiuso dallo scorso 3 ottobre, il 57enne fermato dagli uomini del locale commissariato di polizia, quale presunto autore dell'accoltellamento di una donna avvenuto il 23 settembre al largo San Tommaso d'Aquino, nel centro storico di Salerno.

L'uomo residente in località Serra, luogo in cui è stato rintracciato dalla polizia arianese senza alcuna resistenza si è dichiarato sin dall'inizio estraneo alla vicenda e tranquillo.

Il suo legale, l'avvocato Domenico Carchia ha presentato al tribunale del riesame la richiesta degli arresti domiciliari, in quanto dagli elementi acquisiti, durante le indagini, le testimonianze e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto non coinciderebbero tra loro.

Non si escludono sviluppi sulla vicenda già a partire dai prossimi giorni. Il legale del 57enne si è detto fiducioso sulla decisione dei giudici.