Ariano: mistero sul gatto nero trovato decapitato, carcassa sparita Il servizio veterinario dell'Asl è all'oscuro di tutto

E' mistero sul gatto nero ritrovato decapitato su un marciapiede nel piano di zona ad Ariano Irpino nei pressi dell'ingresso secondario del palazzetto dello sport.

Grazie alla disponibilità come sempre squisita del direttore del dipartimento di prevenzione dell'Asl di Avellino Nicolino Rossi, siamo riusciti a metterci in contatto con il servizio veterinario, completamente all'oscuro di tutto, non essendo stato mai allertato, come pure la ditta addetta allo smaltimento.

Della carcassa non vi è più traccia. Con ogni probabilità, sarebbe stata rimossa da qualcuno, non si sa chi per evitare la visione della scena macabra ai bambini e forse sepolta da qualche parte. Sta di fatto che in questo modo nulla potrà essere accertato sull'accaduto, se sia trattato di un gesto scellerato da parte di qualcuno o se l'animale sia rimasto vittima di un attacco predatorio nella notte. E' una verità che difficilmente potrà essere ora accertata.