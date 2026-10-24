Avellino-Padova 0-1: tabellino e voti dei lupi

Avellino sorpreso nel primo tempo, da rimpianti per gli ottimi interventi di Sorrentino nel corso della ripresa, ma da poco ritmo lungo la sfida contro il Padova, vincente al "Partenio-Lombardi": finale di 1-0 per i veneti che si rilanciano, Avellino che resta a quota 11 verso il turno infrasettimanale. Martedì (ore 20) i lupi saranno ospiti della Virtus Entella a Chiavari.
Il tabellino con le pagelle
Serie B
Ottava Giornata
Avellino-Padova 0-1
Marcatori: 20' pt Zuelli
Avellino (3-5-2): Martinelli 5,5; Di Bitonto 6 (14' st Izzo 6), Venturi 5,5, Enrici 5,5; Missori 5,5, Palumbo 5 (29' st Biasci 5,5), Palmiero 5 (1' st Di Maggio 6), Besaggio 5,5, Moruzzi 6 (36' st Di Paolo sv); Cheddira 5 (14' st Favilli 6), Russo 5,5. All. Nesta 5. A disp. Iannarilli, Sala, Pandolfi, Faticanti, Sounas, Cancellotti, Adamo
Padova (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Sgarbi; Carissoni, Fusi (21' st Varas), Zuelli (46' st Galazzi), Giunti (32' st Pompetti), Capelli; Artistico (32' st Bortolussi), Moro (46' st Seghetti). All. Calabro. A disp. Mouquet, Scaglia, Silletti, Di Mariano, Cocchi, Pastina, Faedo
Arbitro: Ferrieri Caputi
Ammoniti: Fusi (P), Giunti (P)
Assistenti: Politi e Belsanti
Quarto ufficiale: Guida
VAR e AVAR: Gariglio e Dionisi
Recupero: 1' pt, 4' st