Avellino-Padova 0-1: tabellino e voti dei lupi Lupi poco brillanti nonostante le diverse occasioni nella ripresa con Sorrentino protagonista

Avellino sorpreso nel primo tempo, da rimpianti per gli ottimi interventi di Sorrentino nel corso della ripresa, ma da poco ritmo lungo la sfida contro il Padova, vincente al "Partenio-Lombardi": finale di 1-0 per i veneti che si rilanciano, Avellino che resta a quota 11 verso il turno infrasettimanale. Martedì (ore 20) i lupi saranno ospiti della Virtus Entella a Chiavari.

Il tabellino con le pagelle

Serie B

Ottava Giornata

Avellino-Padova 0-1

Marcatori: 20' pt Zuelli

Avellino (3-5-2): Martinelli 5,5; Di Bitonto 6 (14' st Izzo 6), Venturi 5,5, Enrici 5,5; Missori 5,5, Palumbo 5 (29' st Biasci 5,5), Palmiero 5 (1' st Di Maggio 6), Besaggio 5,5, Moruzzi 6 (36' st Di Paolo sv); Cheddira 5 (14' st Favilli 6), Russo 5,5. All. Nesta 5. A disp. Iannarilli, Sala, Pandolfi, Faticanti, Sounas, Cancellotti, Adamo

Padova (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Sgarbi; Carissoni, Fusi (21' st Varas), Zuelli (46' st Galazzi), Giunti (32' st Pompetti), Capelli; Artistico (32' st Bortolussi), Moro (46' st Seghetti). All. Calabro. A disp. Mouquet, Scaglia, Silletti, Di Mariano, Cocchi, Pastina, Faedo

Arbitro: Ferrieri Caputi

Ammoniti: Fusi (P), Giunti (P)

Assistenti: Politi e Belsanti

Quarto ufficiale: Guida

VAR e AVAR: Gariglio e Dionisi

Recupero: 1' pt, 4' st