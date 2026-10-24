Avellino-Padova 0-1: tabellino e voti dei lupi

Lupi poco brillanti nonostante le diverse occasioni nella ripresa con Sorrentino protagonista

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Avellino.  

Avellino sorpreso nel primo tempo, da rimpianti per gli ottimi interventi di Sorrentino nel corso della ripresa, ma da poco ritmo lungo la sfida contro il Padova, vincente al "Partenio-Lombardi": finale di 1-0 per i veneti che si rilanciano, Avellino che resta a quota 11 verso il turno infrasettimanale. Martedì (ore 20) i lupi saranno ospiti della Virtus Entella a Chiavari.

Il tabellino con le pagelle

Serie B
Ottava Giornata
Avellino-Padova 0-1
Marcatori: 20' pt Zuelli
Avellino (3-5-2): Martinelli 5,5; Di Bitonto 6 (14' st Izzo 6), Venturi 5,5, Enrici 5,5; Missori 5,5, Palumbo 5 (29' st Biasci 5,5), Palmiero 5 (1' st Di Maggio 6), Besaggio 5,5, Moruzzi 6 (36' st Di Paolo sv); Cheddira 5 (14' st Favilli 6), Russo 5,5. All. Nesta 5. A disp. Iannarilli, Sala, Pandolfi, Faticanti, Sounas, Cancellotti, Adamo
Padova (3-5-2): Sorrentino; Dellavalle, Lovato, Sgarbi; Carissoni, Fusi (21' st Varas), Zuelli (46' st Galazzi), Giunti (32' st Pompetti), Capelli; Artistico (32' st Bortolussi), Moro (46' st Seghetti). All. Calabro. A disp. Mouquet, Scaglia, Silletti, Di Mariano, Cocchi, Pastina, Faedo
Arbitro: Ferrieri Caputi
Ammoniti: Fusi (P), Giunti (P)
Assistenti: Politi e Belsanti
Quarto ufficiale: Guida
VAR e AVAR: Gariglio e Dionisi
Recupero: 1' pt, 4' st

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