Avellino-Padova 0-1, Venturi: "Dispiace, ma dobbiamo ripartire subito" "Sappiamo bene quanto questa fase dirà sulla nostra prospettiva"

"Siamo andati sotto nel primo tempo, ma non è stato il primo tempo di Cesena. Ci sono state diverse occasioni, abbiamo vissuto tutta la ripresa con loro schiacciati in difesa, ma questo è il calcio": così Michael Venturi si è espresso al termine di Avellino-Padova 0-1: "Dobbiamo ripartire subito, perdere in casa fa male. - ha spiegato il difensore biancoverde - Abbiamo dato tutto per evitare la sconfitta. Ora abbiamo altre due gare ravvicinate. Negli ultimi dieci minuti ci siamo sbilanciati un po' di più, ma non abbiamo praticamente sofferto, abbiamo cercato di tutto per centrare il pari. Sappiamo bene la fase che viviamo perché può dire tanto sul percorso che possiamo e vogliamo vivere, ma l'occasione per rifarsi è dietro l'angolo. Ora l'obiettivo è vincere a Chiavari contro l'Entella". Martedì (ore 20) i biancoverdi saranno di scena al "Sannazzari".