Avellino-Padova 0-1, Nesta: "Non meritavamo la sconfitta, testa all'Entella" Le parole del tecnico dopo la gara persa dai lupi contro i veneti

"Abbiamo fatto così così, abbiamo letto male le situazioni in cui potevamo andare in verticale, ma dovevamo vivere il momento ed evitare di andare sotto. Con un gol sarebbe cambiato tutto. Non siamo riusciti rispetto ad altre gare, abbiamo segnato e abbiamo sbloccato la gara spesso. La squadra non ha fatto così male da meritare la sconfitta. Andiamo a Chiavari e dobbiamo andare con la giusta rabbia dopo questa sconfitta": così Alessandro Nesta si è espresso al termine di Avellino-Padova 0-1. "Sapevamo come uscivano e dovevamo attaccare quando uscivamo. Abbiamo creato un bel po' di palle gol. le squadre vengono a uomo ed è un problema di tutti. Quelle pressioni non si possono fare per tutta la gara. Il cambio Di Bitonto-Izzo? Di Bitonto era all'esordio da titolare, Izzo è entrato per portare quell'energia all'interno del match. Anche Di Paolo è entrato bene, ha fatto ciò che occorreva. Il turnover? Già pensato, i cambi ci saranno e non sono legati al risultato di oggi. Ci sarebbero stati anche con la vittoria. Palmiero? No, nessun infortunio. Era marcato a uomo e ho preferito Palumbo, che correva in più zone".