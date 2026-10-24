Nusco, educazione stradale e inclusione: sicurezza e prevenzione Ancora un successo per l'instancabile Anna Diglio in Irpnia

L’iniziativa con i soci AIFVS Giulio Sesa, Angelo Vincenzo,Eugenio Picarirllo, Gerarda Diglio. Al centro dell’incontro l’accessibilità dell’educazione stradale e il coinvolgimento dei ragazzi con disabilità.

Promuovere la cultura della sicurezza stradale attraverso l’educazione, la prevenzione e l’inclusione. È questo l’obiettivo della giornata svolta presso il Centro AIAS di Nusco, che ha visto la partecipazione dei ragazzi e dei soci AIFVS Giulio, Angelo, Eugenio e Gerarda.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione sulle regole della circolazione stradale e sui comportamenti da adottare per prevenire i rischi. Un percorso educativo pensato per favorire la partecipazione attiva dei ragazzi, valorizzandone le capacità e rispondendo alle diverse esigenze.

La giornata ha posto l’accento su un principio fondamentale: l’educazione stradale deve essere accessibile a tutti, senza distinzioni. Conoscere le regole, riconoscere i pericoli e sviluppare comportamenti responsabili sono aspetti essenziali per garantire maggiore sicurezza e autonomia a ogni persona.

Accanto agli obiettivi formativi, l’incontro ha offerto anche un’importante occasione di crescita umana. I ragazzi, con la loro sensibilità e spontaneità, hanno ricordato ai partecipanti il valore dell’ascolto e della condivisione.

"Non siamo sempre noi a insegnare a loro: spesso sono proprio loro a insegnare a noi". È questo il significato più profondo dell’esperienza, che conferma quanto sia importante promuovere iniziative capaci di coniugare sicurezza stradale e inclusione sociale.

Rendere l’educazione stradale alla portata di tutti rappresenta una missione che richiede impegno costante e collaborazione tra associazioni, strutture educative e territorio. L’obiettivo è diffondere una cultura della prevenzione che riconosca a ciascuno il diritto di apprendere, partecipare e muoversi in sicurezza.

I ringraziamenti

Un ringraziamento per l’accoglienza, la disponibilità e la collaborazione nell’organizzazione dell’iniziativa va ai referenti del Centro AIAS di Nusco: il Commissario Straordinario, dott. Maurizio Antonio Arci; la Direttrice Tecnica, dott.ssa Federica D’Aulos; la Coordinatrice, dott.ssa Marianna Sarni; e la neuropsicomotricista, dott.ssa Paola Cona.

Un ringraziamento va inoltre a tutti gli operatori e ai collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata, ma soprattutto ai ragazzi, protagonisti dell’incontro e parte essenziale di un’esperienza che ha unito educazione, sensibilizzazione e solidarietà.

L’iniziativa ribadisce un messaggio chiaro: la sicurezza stradale non è soltanto una questione di regole, ma anche di responsabilità collettiva, rispetto e attenzione verso gli altri. Una strada più sicura comincia da una società più consapevole e inclusiva.