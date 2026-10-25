Scandone Avellino: vittoria sulla Luiss Roma dopo un tempo supplementare Finale di 104-97 con i 27 punti di Jackson e i 22 di Verazzo tra i lupi

Ripresa al 40' dalla tripla di Juan Manuel Fernandez, vincente dopo un overtime: la Scandone Avellino batte la Luiss Roma nella quinta giornata del girone B di Serie B Nazionale. Risultato finale di 104-97 con il successo della squadra irpina, alla seconda vittoria in campionato. Sono 27 i punti di Darryl Jackson, MVP della sfida, coadiuvato da un ottimo Armando Verazzo, autore di 22 punti. Doppia cifra anche per Simone Vecerina (13), Edoardo Maresca (11), Jacopo Vedovato (10) e Gianluca Frattoni (10). Alla Luiss non bastano i 21 punti di Fernandez e i 19 di Filip Krajina.

Il tabellino

LNP - Serie B Nazionale

Girone B - Quinta Giornata

Felice Scandone Avellino - Luiss Roma 104-97

Parziali: 23-20, 18-15, 24-25, 26-31, 13-6

Scandone: Darryl Jackson 27 (2/4, 7/12), Armando Verazzo 22 (3/3, 1/6), Simone Vecerina 13 (4/6, 1/2), Edoardo Maresca 11 (0/2, 3/3), Jacopo Vedovato 10 (5/11, 0/0), Gianluca Frattoni 10 (2/3, 2/4), Bruno Farias 7 (2/4, 1/2), Fabio Stefanini 4 (2/4, 0/1), Andrea Donda, Costantino Carullo, Andrea De Blasio

Luiss Roma: Juan Manuel Fernandez 21 (4/7, 2/5), Filip Krajina 19 (6/10, 1/1), Valerio Cucci 14 (2/12, 2/2), Edoardo Bottelli 13 (3/8, 2/4), Riccardo Casella 11 (1/5, 3/7), Marco Bergamin 11 (2/3, 2/4), Mattia Graziano 4 (0/0, 1/3), Valerio Longo 4 (1/3, 0/0), Fabrizio Pugliatti, Francesco Eramo, Mattia Toselli