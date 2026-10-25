Le foto di Avellino-Padova 0-1: martedì lupi ospiti dell'Entella Ore minime di recupero, turnover inevitabile, rafforzato dall'evoluzione del match con i veneti

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Un punto in due gare dopo il 4-1 sulla Sampdoria e Venturi non l'ha nascosto al termine di Avellino-Padova: il gruppo biancoverde sa bene quanto le prossime tre gare prima della seconda pausa Nazionali diranno tanto sulla proiezione dei lupi nella stagione. Nulla sarà deciso ovviamente, ma c'è la consapevolezza di una classifica che inizia a strutturarsi e l'Avellino vuole salire sul treno di chi la parte sinistra della graduatoria vuole viverla senza il dubbio di ritrovarsi in quella di destra, ma per farlo dovrà trovare il ritmo espresso con la Sampdoria e in altre gare e continuità lungo i 90 minuti.

La scelta di confermare la mediana titolare di Cesena non ha pagato

I numeri di Avellino-Padova, le voci statistiche, presentano più il biancoverde che il biancorosso, ma il più delle volte il calcio va oltre le cifre e l'algoritmo. I lupi hanno vissuto un primo tempo sottotono, hanno sì schiacciato i veneti nella propria area per gran parte della ripresa con Sorrentino protagonista tra i pali per il Padova, ma all'Avellino sta mancando l'equilibrio nella qualità espressa, solo a tratti. La scelta di confermare la mediana titolare di Cesena non ha negato. All'intervallo Nesta ha puntato su Di Maggio con l'uscita di Palmiero e con Palumbo di nuovo regista, mentre Faticanti, impiegato nella ripresa al "Manuzzi", non è stato utilizzato ieri pomeriggio.

Favilli verso la maglia da titolare a Chiavari

Nel post-gara il tecnico ha confermato l'idea del turnover, inevitabile già in apertura del mini-tour de force e rafforzato dal ko casalingo, il secondo nelle cinque gare interne. Ore minime di riposo con la gara contro la Virtus Entella già dietro l'angolo. Martedì (ore 20) l'Avellino sarà a Chiavari e, come rimarcato da Nesta, i lupi dovranno trasformare la rabbia in carica positiva. Si prefigura anche la novità offensiva con Favilli che scalpita e uno tra Russo e Cheddira, reduci da una prestazione poco brillante, da potenziale panchina con il ruolo di jolly a gara in corso.