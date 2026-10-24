La Sandro Abate vince in rimonta a Padova: battuto il Vinumitaly Petrarca

Vittoria in rimonta per la Sandro Abate nella Palestra Gozzano di Padova. Gli irpini hanno superato il Vinumitaly Petrarca con il risultato di 3-4 nella gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A di futsal. Botta e risposta in avvio con Molaro per il vantaggio dei veneti e il pari firmato da Grasso. Lucacel ha realizzato il 2-1 Padova con la risposta di Everton al 5'50'' del secondo tempo. Rafinha ha siglato l'ulteriore vantaggio del Petrarca dopo l'espulsione di Cuzzolino, ma nei minuti finali Galletto e De Luca hanno costruito il ribaltone per la vittoria della Sandro Abate.
Il tabellino
Futsal - Serie A
Sesta Giornata
Vinumitaly Petrarca - Sandro Abate 3-4
Marcatori: 2'15'' pt Molaro (P), 4'50'' pt Grasso (S), 18'14'' pt Lucacel (P), 5'50'' st Everton (S), 7'20'' st Rafinha (P), 16'10'' st Galletto (S); 17'50'' st De Luca (S)
Petrarca: Feverati, Molaro, Rafinha, Bartbieri, Mello, Scorzo, Furlan, Lucacel, Mascambruni, Medea, Minatel, Zanolin. All. Milella
S. Abate: Bellobuono, Grasso, Di Luccio, Cuzzolino, Borruto, De Rienzo, Botta, De Luca, Alex, Everton, Galletto, Petrillo. All. Basile
Espulso: Cuzzolino (S)
Ammoniti: Mascambruni (P), Alex (S), Galletto (S)