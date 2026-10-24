La Sandro Abate vince in rimonta a Padova: battuto il Vinumitaly Petrarca Successo con le reti di Galletto e De Luca nei minuti finali per la squadra irpina

Vittoria in rimonta per la Sandro Abate nella Palestra Gozzano di Padova. Gli irpini hanno superato il Vinumitaly Petrarca con il risultato di 3-4 nella gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A di futsal. Botta e risposta in avvio con Molaro per il vantaggio dei veneti e il pari firmato da Grasso. Lucacel ha realizzato il 2-1 Padova con la risposta di Everton al 5'50'' del secondo tempo. Rafinha ha siglato l'ulteriore vantaggio del Petrarca dopo l'espulsione di Cuzzolino, ma nei minuti finali Galletto e De Luca hanno costruito il ribaltone per la vittoria della Sandro Abate.

Il tabellino

Futsal - Serie A

Sesta Giornata

Vinumitaly Petrarca - Sandro Abate 3-4

Marcatori: 2'15'' pt Molaro (P), 4'50'' pt Grasso (S), 18'14'' pt Lucacel (P), 5'50'' st Everton (S), 7'20'' st Rafinha (P), 16'10'' st Galletto (S); 17'50'' st De Luca (S)

Petrarca: Feverati, Molaro, Rafinha, Bartbieri, Mello, Scorzo, Furlan, Lucacel, Mascambruni, Medea, Minatel, Zanolin. All. Milella

S. Abate: Bellobuono, Grasso, Di Luccio, Cuzzolino, Borruto, De Rienzo, Botta, De Luca, Alex, Everton, Galletto, Petrillo. All. Basile

Espulso: Cuzzolino (S)

Ammoniti: Mascambruni (P), Alex (S), Galletto (S)