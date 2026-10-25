Avellino, insieme studenti e agricoltori in Piazza della Libertà "È un segnale di partecipazione, che c'è e che dobbiamo tenere vivo"

Ad Avellino agricoltori e studenti insieme in Piazza della Libertà contro carovita e guerre: così nello striscione condiviso, non cambia la prospettiva per gli agricoltori con il comitato irpino che torna nel centro del capoluogo per la protesta. "Siamo con gli studenti come volevamo. Ci hanno invitato e siamo qui da comitato spontaneo agricoltori avellinesi. - ha spiegato Antonio Carbone - Stiamo cercando di salvare quel poco che può essere ancora salvato nell'agricoltura. Cerchiamo anche di portare avanti una lotta per i nostri figli, per il nostro futuro. Sono i giovani e siamo con loro".

"Altre manifestazioni nei Comuni della Provincia"

Da parte degli studenti lo sguardo rivolto già a nuove iniziative anche in altri comuni dell’Irpinia: "Abbiamo lanciato lo stato di mobilitazione permanente affinché, anche nelle prossime occasioni, si possa fare in modo che quante più persone possibili possano aderire al grido di lotta e all'appello che noi lanciamo. - ha affermato il coordinatore dei Giovani Comunisti Avellino, Antonio Marzio Liuzzi - Martedì gli studenti scenderanno in piazza a Montella e anche in altri Comuni della provincia. È un segnale di partecipazione, che c'è e che dobbiamo tenere vivo".