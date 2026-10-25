Avellino Basket, prima sconfitta stagionale: Brindisi vince 83-70 Francis out dopo pochi minuti e altro stop: assenti Della Rosa e Campogrande

Prima sconfitta in campionato per l'Halley Campania Avellino Basket, battuta dalla Valtur Brindisi al PalaPentassuglia con il risultato di 83-70 nella sesta giornata del campionato di Serie A2. Irpini limitati nello sviluppo gara dall'uscita di scena di Francis (problema muscolare alla coscia dopo pochi minuti) e dalle assenze di Della Rosa e Campogrande, out per infortunio alla caviglia, ma bravi a tenere con il -6 in apertura dell'ultimo quarto. I falli di Owens complicano ulteriormente i piani di coach Di Carlo. Nel finale Brindisi scappa via definitivamente e vince. Domenica (ore 18) l'Avellino Basket ospiterà la CMT Orange Tools Pesaro. Buoni minuti in campo anche a Brindisi per Zuccardi.

Il tabellino

LNP - Serie A2

Sesta Giornata

Halley Campania Avellino Basket - Valtur Brindisi 83-70

Parziali: 27-19, 24-18, 17-23, 15-10

Brindisi: Miani 6, Fantoma 6, Del Cadia, Esposito 12, Mastellari 13, Caroti 7, Ray 14, Bolpin 5, Williams 20, Errico ne. All. Brienza

Avellino: Zerini 2, Francis 2, Owens 12, Palumbo 13, Mollura 15, Serpilli 5, Campogrande ne, Dell’Agnello 6, Fresno 15, Zuccardi. All. Di Carlo