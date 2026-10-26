Scandone Avellino, Dell'Imperio: "Reazione fantastica nell'overtime" Il coach biancoverde: "Farias ha ripagato la fiducia con una grande prestazione"

"È una vittoria importante. Nel finale dovevamo essere più cinici e commettere fallo, come indicato dalla panchina. Abbiamo consentito alla Luiss di portarci al supplementare, ma la reazione dei ragazzi è stata fantastica": così il coach della Scandone Avellino, Ciro Dell'Imperio, ha commentato la vittoria dei lupi sulla Luiss Roma. Domenica prossima (ore 18) la Scandone sarà ospite della Tema Sinergie Faenza.

"I giovani vanno accompagnati nella crescita"

"Hanno ripreso subito il controllo della gara. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Chiudiamo un trittico molto impegnativo sul piano fisico e mentale. La squadra merita i complimenti, anche perché diversi giocatori hanno affrontato qualche problema fisico e si sono comunque messi a disposizione. Stiamo trovando maggiore intesa ed equilibri più chiari, ma dobbiamo curare i dettagli per gestire meglio i momenti decisivi. Farias ha ripagato la fiducia con una grande prestazione: i giovani vanno accompagnati nella crescita, concedendo loro anche la possibilità di sbagliare. Frattoni si è assunto responsabilità importanti, Jackson è stato determinante nell’overtime e Verazzo ha cambiato passo nella seconda parte".

Domenica prossima la sfida contro Faenza

"Donda gode della mia piena fiducia: dobbiamo aiutarlo a esprimersi con continuità nella fisicità di questa categoria. - ha sottolineato Dell'Imperio - Sull’arbitraggio chiedo soltanto uniformità nella valutazione dei contatti: alcune decisioni, a mio avviso, hanno inciso sull’andamento della partita. Ora ci aspetta Faenza, una squadra strutturata e ben allenata. Servirà una prova solida per cercare la prima vittoria in trasferta".