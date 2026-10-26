Daniele Tiso: "Più attenzione al teatro e alle associazioni culturali di Ariano" Il consigliere comunale del "Gruppo misto" presenta proposta istituzionale

Il consigliere comunale Daniele Tiso, appartenente al "Gruppo misto", annuncia la presentazione di una proposta istituzionale rivolta al sindaco e all'assessore competente in materia di cultura, finalizzata a rafforzare il sostegno alle associazioni teatrali e culturali del territorio e a valorizzare l'auditorium comunale.

"Il teatro non è soltanto spettacolo e intrattenimento, ma rappresenta un importante strumento di crescita culturale, aggregazione sociale e formazione, soprattutto per le giovani generazioni. Dietro ogni rappresentazione ci sono impegno, sacrifici, passione e costi organizzativi significativi che spesso le compagnie teatrali devono sostenere con grandi difficoltà".

La proposta nasce dalla volontà di richiamare l'attenzione delle istituzioni sul ruolo svolto dalle associazioni che, attraverso le proprie attività, contribuiscono ad arricchire la vita culturale della comunità e a mantenere vivi gli spazi di partecipazione e condivisione.

"Dopo il disguido che si è verificato quest’estate, ritengo necessario avviare un confronto con le associazioni del territorio e valutare attentamente i criteri di assegnazione dei contributi comunali, affinché siano trasparenti, oggettivi e capaci di riconoscere il valore delle attività realizzate e il loro impatto sociale e culturale.

Allo stesso tempo, è importante verificare le condizioni dell'auditorium comunale, valutando eventuali interventi migliorativi e il potenziamento delle dotazioni tecniche necessarie per agevolare lo svolgimento degli spettacoli".

L'obiettivo è promuovere un percorso concreto di collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni, individuando soluzioni sostenibili che consentano di valorizzare le realtà culturali locali e favorire una programmazione più ampia e partecipata, con il coinvolgimento delle scuole, dei giovani e delle famiglie.

"La cultura non deve essere considerata un aspetto secondario della vita amministrativa. Investire nel teatro significa investire nella comunità, nella socialità e nel futuro della nostra città.

Con questa iniziativa intendo dare un contributo concreto, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano la strada migliore per sostenere chi opera quotidianamente per la crescita culturale di Ariano Irpino".