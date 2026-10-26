Droga e guida in stato di ebrezza: patenti ritirate e segnalazioni in Irpinia Week end di controlli intensificati dei carabinieri

Controlli a tappeto nel week end sulle strade irpine, nel corso del quale la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato un mirato servizio di controllo del territorio e di prevenzione nei luoghi di ritrovo dei comuni della giurisdizione, eseguito mediante l’impiego complessivo di ben 8 equipaggi.

33enne ubriaco al volante

Durante uno dei tanti posti di controllo eseguiti lungo le principali arterie stradali, un 33enne di origini polacche residente in provincia, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Fermato alla guida della propria autovettura, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,35 g/l. I militari hanno contestualmente proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro finalizzato alla confisca del veicolo del maldestro guidatore.

Assuntori di droga segnalati

Ancora una volta, grande attenzione è stata rivolta alle attività di contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. Tre persone – di età compresa tra i 19 ed i 57 anni – sono state segnalate amministrativamente alla competente Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.

In auto con la marijuana patente ritirata

Un 36enne di Frigento (AV), controllato a alla guida della propria autovettura, è stato trovato in possesso di circa 1,3 grammi di marijuana. Anche per lui è scattato l’immediato ritiro della patente di guida. Una giovanissima di Ariano Irpino (AV), controllata in compagnia di altri coetanei, aveva nella propria borsa circa 4 grammi di hashish; mentre un uomo di origini marocchine residente a Mirabella Eclano (AV), a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

La costante azione di controllo del territorio e di contrasto a ogni forma di illegalità proseguirà nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, secondo le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.