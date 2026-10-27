Avellino, il Forum dei Giovani non può più aspettare: subito le elezioni

Pierluigi Fossacreta (Lista Enjoy) lancia un appello al sindaco Pizza

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Avellino.  

Basta parlare di giovani soltanto durante le campagne elettorali. Adesso servono risposte, atti concreti e tempi certi. Avellino non può continuare a essere senza uno strumento fondamentale di partecipazione e rappresentanza come il Forum dei Giovani.

A oltre cento giorni dall’insediamento della nuova amministrazione guidata dal sindaco Pizza, la domanda è semplice: quando si intende restituire ai giovani di Avellino la possibilità di partecipare attivamente alla vita della città?

A porla è Pierluigi Fossacreta, della Lista Enjoy, che lancia un appello diretto al sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale: avviare senza ulteriori ritardi le procedure necessarie e fissare una data per le elezioni del Forum dei Giovani.

Durante la campagna elettorale si è parlato molto delle nuove generazioni, delle loro aspettative e del loro ruolo nel futuro della città. Ma le parole, da sole, non bastano. L'attenzione verso i giovani deve tradursi in scelte amministrative concrete, non esaurirsi con la fine della competizione elettorale.

Il Forum dei Giovani non è un favore da concedere, ma uno spazio di partecipazione da garantire. È uno strumento attraverso cui ragazze e ragazzi possono avanzare proposte, portare idee e contribuire alle decisioni che riguardano il presente e il futuro di Avellino.

«Non chiediamo privilegi, ma la possibilità di essere ascoltati e di partecipare concretamente alla vita amministrativa della città», sottolinea Fossacreta.

Il punto è proprio questo: i giovani non possono essere considerati una risorsa soltanto quando si cercano consensi. Hanno diritto a essere coinvolti durante tutto il mandato amministrativo, attraverso occasioni reali di confronto e rappresentanza.

Non è più il momento degli annunci, ma delle decisioni. L'amministrazione comunale ha il dovere di chiarire quali siano i tempi e le modalità per riattivare il percorso elettorale del Forum, evitando che la questione resti sospesa senza risposte.

«I giovani non possono essere uno strumento elettorale da ricordare durante la campagna elettorale e dimenticare una volta terminate le elezioni. Siamo una risorsa per Avellino e meritiamo ascolto, rappresentanza e opportunità concrete durante tutto il mandato amministrativo», ribadisce Fossacreta.

L'appello rivolto al sindaco Pizza, all'amministrazione e al Consiglio comunale è netto: si passi dalle promesse ai fatti, si avviino le procedure e si fissi una data per le elezioni.

Avellino non può parlare di futuro lasciando i suoi giovani senza uno spazio istituzionale di partecipazione. Il tempo delle attese deve finire.

Il Forum dei Giovani non può più aspettare.

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