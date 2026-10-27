Entella-Avellino, le probabili formazioni: rivedi "0825" Alle 20 la sfida al "Sannazzari": rivedi la puntata del format di OttoChannel - Canale 16 sui lupi

Rivedi la puntata di "0825" (lunedì alle 22.30 su OttoChannel - Canale 16)

Avellino chiamato al rilancio in trasferta a Chiavari: alle 20 sarà sfida contro la Virtus Entella per i lupi, reduci dal ko casalingo con il Padova e da un punto in due partite dopo il 4-1 sulla Sampdoria, che sembrava aprire ad un passo diverso da parte della squadra di Nesta, pronto a novità di formazione nel turno infrasettimanale. Con Martinelli tra i pali, in difesa Izzo rientrerà nella linea a 3 con Venturi al centro ed Enrici a sinistra. A centrocampo la mediana del secondo tempo di Cesena sembra favorita nelle rotazioni con Di Maggio mezzala destra e Besaggio mezzala sinistra. Da regista ci sarà uno tra Faticanti e Palumbo con Palmiero che appare destinato alla panchina dopo la sostituzione all'intervallo nel match di sabato scorso. In attacco occhio a Favilli titolare e a fare coppia con uno tra Cheddira e Russo. Saranno 432 i tifosi biancoverdi nel settore ospiti del "Sannazzari".

Le probabili formazioni

Serie B

Nona Giornata

Virtus Entella - Avellino

V. Entella (3-5-2): Del Frate, Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Vignali, Benedetti, Felippe, Franzoni, Di Mario; Guiu, Cuppone. All. Chiappella (in attesa dell'elenco dei convocati)

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Adamo, Di Maggio, Faticanti, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Favilli. All. Nesta. A disp. Iannarilli, Missori, Sala, Di Bitonto, Palmiero, Pandolfi, Russo, Biasci, Berenbruch, Palumbo, Sounas, Cancellotti, Simic, Di Paolo

Arbitro: Galipò

Assistenti: Rinaldi e Pistarelli

Quarto ufficiale: Pacella

VAR e AVAR: Volpi e Di Vuolo