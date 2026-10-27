Orgoglio Ariano in serie A: Gianluca Grasso assistente arbitrale di Torino-Como Le congratulazioni dell'amministrazione comunale e della città

Una grande soddisfazione per la città di Ariano Irpino! Questa il dipendente comunale Gianluca Grasso scenderà in campo in serie A, in qualità di assistente arbitrale n. 2 nella sfida tra Torino e Como, valida per la 9ª giornata del massimo campionato italiano. L'appuntamento è alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino

"Un importante traguardo - si legge sulla pagina facebook ripristinata del comune di Ariano Irpino - che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e testimonia come passione, impegno, professionalità e dedizione possano condurre a risultati prestigiosi.

Era solo un ragazzo di 17 anni quando, spinto da una passione per uno sport chiamato Calcio, decise di seguire un percorso insolito: non sognava i riflettori del grande attaccante o i cori per il gol decisivo ma il fischietto in mano e l’autorevolezza nel cuore. Gianluca ora ha 34 anni, e dal luglio 2025 è ufficialmente assistente arbitrale Can, primo nella storia del suo paese, Ariano Irpino.

L'amministrazione comunale di Ariano Irpino, a nome dell’intera cittadinanza, esprime le più sincere congratulazioni a Gianluca Grasso, augurandogli una carriera ricca di soddisfazioni e successi. Complimenti Gianluca, questa sera Ariano Irpino sarà idealmente in campo con te!".