Avellino letteraria, presenta: "Sentieri sospesi" di Pasquale Martucci" "Memoria della cultura e prospettive territoriali"

Nuovo appuntamento con Avellino letteraria. Sabato 31 ottobre alle18, presso villa Amendola sarà presentato il libro: "Sentieri sospesi". Memoria della cultura e prospettive territoriali” di Pasquale Martucci.

L'autore è sociologo, ricercatore, formatore e docente di discipline sociologiche e antropologiche, studioso della cultura popolare e delle comunità del Cilento.

Il saggio affronta i temi della complessità sociale, della comunità e della memoria collettiva, con uno sguardo al territorio e al Cilento.

"Sentieri sospesi", è un viaggio nel rapporto tra memoria e futuro dei territori. Il sentiero, strada stretta e a volte impervia, è anche il cammino della conoscenza, fatto di domande, dubbi e argomentazioni diverse. Martucci, mette al centro lo sviluppo culturale e il legame tra passato, presente e futuro, in un sapere sempre sospeso tra la memoria di una cultura e una società che cambia rapidamente.

L'incontro sarà introdotto da Annamaria Picillo, direttore artistico di Avellino Letteraria. Porteranno i saluti Nicola Spano, console provinciale dei maestri del lavoro di Avellino, Clementina Picillo, vice console provinciale e membro della commissione nazionale realtà femminile, e Giuseppe Silvestri, presidente provinciale Unpli Avellino.

A dialogare con l'autore: Paolo Apolito, antropologo e docente, Massimo Montanile, presidente dell'associazione culturale Intrecci, e Floriana Guerriero, giornalista del Corriere dell'Irpinia.

Le letture saranno a cura dello stesso Pasquale Martucci. Il pomeriggio sarà accompagnato dall'intermezzo musicale di Salvatore Santaniello al sassofono e Patrizia Girardi alla chitarra. Coordina la giornalista Daniela Apuzza.