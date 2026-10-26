Assemblea Nazionale FenImpres: l'Irpinia sul podio con Marco Morano Presidente provinciale dell’anno 2026

l’NH Milano Congress Centre ha ospitato l’VIII Assemblea Nazionale FenImprese, dal titolo “Imprese e futuro: la sfida continua”.

Riconosciuto per il secondo anno di seguito al Presidente di FenImprese Avellino Dott. Marco Morano il titolo di Presidente provinciale dell’anno 2026.

Un importante momento di confronto tra istituzioni, politica e mondo produttivo sulle prospettive delle PMI italiane.

A condurre i lavori il giornalista Giuseppe Brindisi, affiancato dalle madrine Francesca Testasecca, Vittoriana Abate e Giada Fazzalari.

Il Presidente Nazionale, Luca Vincenzo Mancuso, e il Direttore Generale, Ing. Andrea Esposito, hanno ribadito il ruolo centrale di FenImprese nel sostenere le aziende e accompagnarle nella crescita.

Al centro dei panel, temi strategici come innovazione digitale, formazione, sostenibilità, accesso al credito e semplificazione burocratica. Numerosi gli interventi di esponenti politici e istituzionali, tra cui Antonio Salvatore Trevisi, Maurizio Casasco, Mariastella Gelmini, Alessandro Cattaneo, Marco Lombardo e Claudia Eccher.

La giornata ha riservato anche un momento di omaggio a Silvio Berlusconi, ricordandone il percorso imprenditoriale e il contributo al panorama economico italiano.

In chiusura, Mancuso, Esposito e il Coordinatore Nazionale Simone Razionale hanno delineato le prospettive future della Federazione, ringraziando tutta la rete nazionale per il lavoro svolto.

FenImprese rinnova così il proprio impegno al fianco delle PMI, puntando a rafforzare i servizi e a sostenere concretamente lo sviluppo del sistema produttivo italiano.