Trionfo da incorniciare per Manuela Leo: è sua l'Epic Finals 2026 a Terni Una settimana da fuoriclasse, un percorso netto e una vittoria dal sapore speciale

Una settimana da fuoriclasse, un percorso netto e una vittoria dal sapore speciale. Manuela Leo ha conquistato il gradino più alto del podio alle Epic Finals 2026, trionfando nella categoria Expert Level singolare femminile in un torneo disputato a Terni che ha messo in mostra talento, tenacia e grande spirito agonistico.

Una vittoria prestigiosa, costruita partita dopo partita, che consacra Manuela Leo tra le protagoniste del tennis amatoriale nazionale.

Un appuntamento di alto livello, riservato alle giocatrici che si sono maggiormente distinte nel corso della stagione, nel quale la tennista, tesserata per il Tc La Tartaruga, ha saputo esprimere tutto il proprio valore, affrontando ogni incontro con determinazione, solidità e grande spirito competitivo.

Un percorso vincente, dalla fase a gironi alla finale

Manuela ha iniziato il torneo con il piede giusto, dimostrando fin dalle prime partite di poter ambire al successo finale.

Nella fase a gironi ha conquistato due importanti vittorie: la prima contro Francesca Marinucci, superata con il punteggio di 9-6, e la seconda contro Silvia Arnone, battuta con un convincente 9-1. Risultati che le hanno consentito di affrontare con fiducia la fase decisiva della competizione.

In semifinale ha poi affrontato Chiara Di Giorgio, imponendosi con un perentorio 9-1. Una prestazione di grande autorità che le ha spalancato le porte della finalissima.

La finale: un ultimo ostacolo superato con carattere

Nell’ultimo atto del torneo, disputato domenica 25 ottobre, Manuela si è trovata di fronte Dragana Biro, avversaria che aveva raggiunto la finale dopo aver vinto la propria semifinale contro Silvia Arnone per 9-6.

La sfida decisiva ha premiato la tennista irpina, capace di imporsi con il punteggio di 9-4, completando così un cammino straordinario e conquistando il titolo dell’Epic Finals 2026 nella categoria Expert Level Singolare Femminile.

Un successo che assume un valore particolare perché ottenuto in una manifestazione riservata alle migliori interpreti nazionali della categoria, al termine di un percorso nel quale Manuela ha dimostrato continuità di rendimento, determinazione e capacità di gestire al meglio i momenti più importanti degli incontri.

Un successo che premia una stagione di impegno

La vittoria di Terni rappresenta un importante riconoscimento per Manuela Leo e per il lavoro svolto nel corso della stagione. Conquistare un titolo nazionale in una competizione di questo livello significa raggiungere un traguardo significativo, frutto di passione, sacrificio e costante impegno in campo.

Il trionfo all’Epic Finals arricchisce il percorso sportivo della tennista, che ha saputo trasformare la qualificazione tra le migliori otto d’Italia in un’occasione per affermarsi e conquistare il gradino più alto del podio.

"Bravissima Manuela! Una vittoria che vale il titolo nazionale e che rende orgogliosi tutti coloro che condividono la tua passione per il tennis!"