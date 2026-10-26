Anacomi e Provincia: incontro istituzionale tra Della Porta e Picone Il colloquio si è tenuto in un clima di grande cordialità e totale collaborazione

Si è svolto presso la sede della Provincia di Avellino un incontro istituzionale tra l’avvocato Antonio Della Porta, presidente di Anacomi (Associazione Nazionale Commissariato Militare) e il presidente della Provincia, Fausto Picone.

Il colloquio si è tenuto in un clima di grande cordialità e di totale collaborazione, a conferma del rapporto positivo tra l’ente provinciale e il mondo associativo legato alle realtà militari presenti sul territorio.

Al centro del confronto le iniziative che Anacomi intende promuovere in Irpinia, con particolare attenzione a progetti in chiave sociale e culturale.

L’avvocato Della Porta ha illustrato le linee programmatiche dell’associazione, evidenziando la volontà di rafforzare la presenza di Anacomi nella città di Avellino e in provincia, in stretta collaborazione con le istituzioni locali.

Il presidente della Provincia, Fausto Picone, ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività svolta da Anacomi e per l’impegno del suo presidente, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il legame tra istituzioni, mondo militare e cittadinanza; sostenere le iniziative che promuovono senso civico, memoria storica e partecipazione.

Picone ha inoltre manifestato la disponibilità dell’ente provinciale a valutare forme di collaborazione con Anacomi per la realizzazione di progetti condivisi sul territorio.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire il dialogo e a trasformare le idee discusse in iniziative concrete, capaci di valorizzare il ruolo dell’associazione e di contribuire alla crescita civile e culturale della comunità avellinese.