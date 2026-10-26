Ariano: istituita la Ztl nel centro storico fino al 31 maggio

La giunta comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante, con deliberazione n. 219 del 14 ottobre 2026, ha istituito una zona a traffico limitato in via Rodolfo D’Afflitto e via Wertmuller e un’area pedonale permanente in via Vinciguerra (ex Tribunali).
La Ztl sarà in vigore fino al 31 maggio 2027, nei seguenti orari:
Sabato: dalle 19:00 alle 24:00.
Giorni festivi: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 18:30 alle 24:00.
Via Vinciguerra (per intenderci piazza Ferrara o via Tribunali) sarà invece area pedonale permanente, 24 ore su 24.
Il provvedimento punta a migliorare la sicurezza dei pedoni, favorire la vivibilità del centro storico e valorizzare le attività commerciali, rendendo il cuore della città sempre più accogliente e fruibile