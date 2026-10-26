Ariano: istituita la Ztl nel centro storico fino al 31 maggio La decisione della giunta Ferrante

La giunta comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante, con deliberazione n. 219 del 14 ottobre 2026, ha istituito una zona a traffico limitato in via Rodolfo D’Afflitto e via Wertmuller e un’area pedonale permanente in via Vinciguerra (ex Tribunali).

La Ztl sarà in vigore fino al 31 maggio 2027, nei seguenti orari:

Sabato: dalle 19:00 alle 24:00.

Giorni festivi: dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 18:30 alle 24:00.

Via Vinciguerra (per intenderci piazza Ferrara o via Tribunali) sarà invece area pedonale permanente, 24 ore su 24.

Il provvedimento punta a migliorare la sicurezza dei pedoni, favorire la vivibilità del centro storico e valorizzare le attività commerciali, rendendo il cuore della città sempre più accogliente e fruibile