In 120 da Ariano a Monte Sant'Angelo: per la devozione a San Michele Un pellegrinaggio nel segno della tradizione

In 120 a Monte Sant'Angelo nella terra del Gargano, guidati da don Alberto Lucarelli e dalle suore oblate di San Francesco Saverio di Ariano Irpino per prendere parte alla celebrazione religiosa della storica grotta di San Michele Arcangelo, in provincia di Foggia, sito "Patrimonio mondiale dell'Unesco" dal 2011.

Un pellegrinaggio nel segno della tradizione organizzato come sempre dal devoto Michele Dotolo, che in questa particolare occasione ha festeggiato, i suoi 60 anni ricevendo in dono una statua in miniatura della Madonna delle Grazie dallo scultore Francesco Bisceglie di San Giovanni Rotondo, luogo in cui si trova l'originale, all'interno del Santuario a lei dedicato.

Ad accompagnare i pellegrini con la preghiera in terra pugliese, il vescovo Sergio Melillo che ha indirizzato loro questo messaggio:

"Non si è mai pellegrini da soli. Anche quando il passo si fa faticoso siamo sostenuti dalla fede, accompagnati dalla preghiera e resi fratelli dalla comune speranza.

San Michele non ci indica una strada facile, ma una strada sicura nella fede, quella di chi confidando in Dio, non si lascia vincere dalla paura e non smette di sperare.

In questo tempo segnato da incertezza, povertà, sofferenze e venti di guerra che ancora attraversano il mondo, il vostro pellegrinaggio diventi un'invocazione corale per la pace".